Bafetimbi Gomis'in gol istatistikleri

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xG NE DEMEK?

Opta, geçmişte atılmış 300 bin şutu analiz ederek, herhangi bir maçta çekilen her şutun gol olma ihtimalini hesaplıyor ve buna “Gol Beklentisi” (xG)" adı veriliyor. xG verisi böylece, bir oyuncunun, girdiği gol pozisyonlarının kolaylık ya da zorluğunu ortaya koyuyor. Buradan hareketle, bir oyuncunun bir maçta ya da bir sezonda kaç gol atması beklenebileceğinin verisi çıkarılıyor. Ardından da oyuncunun attığı gol sayısı ile kıyaslanarak, beklenen gol sayısının altında mı kaldığı yoksa üstüne mi çıktığı belirleniyor.