Galatasaray taraftarının gözbebeği haline gelen Bafetimbi Gomis, performansıyla parmak ısırtıyor. Bursaspor maçında hat-trick yaptıktan hemen bir hafta sonra Karabük'te de 4 kez ağları havalandırarak sezonun bitimine 10 hafta kala kariyer rekoru kıran Fransız golcü, lig ve kupada toplam 27 gole ulaştı. Ligde gol krallığı yarışında açık ara önde giden Gomis'in durumunu, menajeri Patrick Mendy değerlendirdi.



FATİH TERİM'İN SİSTEMİNE UYUM SAĞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, "Bafe (Gomis) harika bir sezon geçiriyor'' diyerek sözlerine başlayan Mendy, "Yeni hocası Fatih Terim'in hücum futbolunu seven sistemine uyum sağlaması zor olmadı. Elbette bu performansı ile birçok kulübün dikkatini çekiyor ama Bafe sadece Galatasaray'a konsantre olmuş durumda. Şampiyon olmayı herkesten çok istiyor" ifadelerini kullandı.



GALATASARAY İLE 2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

32 yaşında olan oyuncusunun fiziksel durumunu da değerlendiren Gomis'in menajeri, "Bafe iyi bir profesyonel. Kendisine çok iyi bakıyor ve ekstra çalışma yapmaktan asla kaçmıyor. 35-36 yaşına kadar yani 3-4 sene daha bu seviyede oynamaya devam edeceğini düşünüyorum'' görüşünü paylaştı. Galatasaray Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Bafetimbi Gomis, yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti para kazanıyor.

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