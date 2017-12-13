İşte Gomis'in cezası...

Galatasaray’ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Akhisar maçında Mustafa Yumlu’ya yaptığı fiziksel müdahale nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ardından dün akşam PFDK’ya sevk edildi.

Fanatik'in haberine göre; 43. maddeden, “Kural dışı hareket” gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Fransız futbolcu, tıpkı Babel’de olduğu gibi en az 2 maç ceza alacak ve Tahkim Kurulu’na itirazla beraber bunun 1 maça düşürülmesine çalışılacak.

İlk maçın cezasını dün akşamki Sivas Belediye sınavında çeken Gomis’in Yeni Malatya karşısında oynayıp oynamayacağı yarın kesinlik kazanacak.