Bafetimbi Gomis sözünü tutacak ve saçını kestirecek! 4 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında saç kestirme esprisi hakkında da konuşan tecrübeli golcü, "Eğer biz şampiyon olursak ben de kariyer rekorumu kırarsam, birlikte bir yemeğe çıkalım ve saçlarımın kesilmesine orada karar verelim" demişti. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftada 27 gol kaydeden Franasız yıldız, Twitter üzerinden saçını kesip kesmeyeceğiyle ilgili bir soruya cevap verdi.

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) May 2, 2018

"Sevgili Bafetimbi Gomis, 20 gol üzerinde gol atarsan ve şampiyon olursak saçlarının yarısını keseceğini söylemiştin. Eğer saçlarını kesersen, kestiğin saçlardan 6-7 tane saç istiyorum, anı olarak saklamak için. Lütfen bu isteğimi geri çevirme" ifadelerini kullanan bir taraftara yanıt veren Gomis, "Eğer şampiyon olursak saçlarımı (biraz) keseceğim" dedi.

SAÇLARINI KİM KESECEK?

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, şampiyonluk için geri sayarken takımda "Gomis'in saçlarını kim kesecek?" tartışması başladı..

ORTAK KARAR ALDILAR

Bazı oyuncular "Terim kessin" derken, Feghouli, Mariano ve Muslera da talip oldu.. Ortaya atılan ve kabul gören son fikir ise 'Şampiyonluk golünü atan kişinin Gomis'in saçlarını kesmesi' şeklinde....