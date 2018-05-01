Galatasaray taraftarları, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif servisinde tedavi gören nöroblastoma hastası Nuri Biçer'i ziyaret etti. DHA'da yer alan habere göre taraftar grubu Galatasaray'ın yıldız forveti Batefembi Gomis ile irtibata geçerek, kanser hastası gence moral olması için görüntülü mesaj göndermesini istedi. Fransız yıldız da taraftar grubunun isteğini yerine getirerek çektiği videoda Nuri Biçer'e, "Geçmiş olsun Nuri seni seviyorum" dedi.

Nuri Biçer de Gomis'in mesajını, "Teşekkür ederim Gomis. Penaltıyı kaçırdın ama üzülme. İnşallah şampiyon olacağız" diyerek cevapladı. Gomis, Beşiktaş maçı 1-0 devam ederken kazandırdığı penaltı vuruşunda üst direğe takılmıştı.

Taraftar grubu, aynı hastanede kas hastalığı tedavisi gören Galatasaray taraftarı Mertcan Özer'i de ziyaret ederek 21. yaş gününü kutladı. Ailelerin de yer aldığı ziyaretlerde heyecanlı ve mutlu anlar yaşandı.