Oscar Ödülleri’nin habercisi kabul edilen İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri, namı diğer BAFTA 2018 Ödülleri’ni kazananlar düzenlenen törenle açıklandı.

Oscar Ödülleri’ne iki hafta kala, Oscar Ödülleri’nin habercisi kabul edilen BAFTA Ödülleri, sahiplerini buldu. İngiltere’de Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen törenle 71. BAFTA Ödülleri, kazananlara takdim edildi.

Jennifer Lawrence, Angelina Jolie gibi ünlü yıldızların yanı sıra Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William da 71. BAFTA Ödülleri’ne katıldı.

Altın Küre Ödülleri’nden zaferle ayrılan ve 2018 Oscar Ödülleri’nde birçok dalda aday olan yapım “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, En İyi Film ödülünü aldı.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’nin (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri) konusu, tecavüze uğrayıp vahşice öldürülen kızının katilini bulmak için çabalayan Angela adlı kadının, adalet için verdiği savaş. Kanun güçlerinin cinayetle ilgili gerekli araştırmayı yapmadığına inanan Angela, haksızlığı duyurmak için elinden geleni yapar.

İŞTE 71. BAFTA ÖDÜLLERİ’Nİ KAZANANLAR

En İyi Film: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

En Orijinal Senaryo: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi İngiliz Filmi: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yönetmen: Guillermo Del Toro (The Shape Of Water)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En İyi Belgesel: I Am Not Your Negro

En iyi Sinematografi: Blade Runner 2049

En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049

En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me by Your Name

En İyi Animasyon Filmi: Coco

En İyi Yabancı Film: The Handmaiden

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Shape Of Water

En Orijinal Müzik: The Shape Of Water

En İyi Makyaj ve Saç: Darkest Hour

En İyi Kostüm Tasarımı: Phantom Thread

En İyi Ses: Dunkirk