2004’ten bu yana oyun dalında ödül dağıtma kararı alan British Academy of Films and Television Arts yani kısaca BAFTA, bu sene de güzel bir törenle açılışını Londra’da gerçekleştirdi. Adaylar, British Academy üyelerinin online olarak oylarıyla seçildi. Adaylar arasından galibi belirlemek ise jürinin göreviydi. Tabii işin içinde jüri olunca yerli yapımları Hellblade: Senua’s Sacrifice’a biraz torpil geçilmiş gibi gözükse de açıkçası hak etmediği bir ödül de yok diyebilirim. İşte BAFTA’nın dağıttığı ödülleri ve sahipleri:
En iyi oyun: What Remains of Edith Finch
En sanatsal oyun: Hellblade: Senua’s Sacrifice
En iyi ses tasarımı: Hellblade: Senua’s Sacrifice
En iyi Britanya yapımı oyunu: Hellblade: Senua’s Sacrifice
En iyi çıkış yapan oyun: Gorogoa
En gelişen oyun: Overwatch
En iyi aile oyunu: Super Mario Odyssey
Eğlencenin ötesinde oyun: Hellblade: Senua’s Sacrifice
En iyi oyun tasarımı: Super Mario Odyssey
En yenilikçi oyun: The Legend of Zelda: Breath of the Wild
En iyi mobil oyun: Gold Clash
En iyi çok oyunculu oyun: Divinity: Original Sin 2
En iyi müzik: Cuphead
En iyi hikâye anlatımı: Night in the Woods
Orijinal fikir: Horizon Zero Dawn
En iyi canlandrıma/seslendirme: Melina Juergens-Hellblade: Senua’s Sacrifice (Senua)
HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...