2004’ten bu yana oyun dalında ödül dağıtma kararı alan British Academy of Films and Television Arts yani kısaca BAFTA, bu sene de güzel bir törenle açılışını Londra’da gerçekleştirdi. Adaylar, British Academy üyelerinin online olarak oylarıyla seçildi. Adaylar arasından galibi belirlemek ise jürinin göreviydi. Tabii işin içinde jüri olunca yerli yapımları Hellblade: Senua’s Sacrifice’a biraz torpil geçilmiş gibi gözükse de açıkçası hak etmediği bir ödül de yok diyebilirim. İşte BAFTA’nın dağıttığı ödülleri ve sahipleri:

En iyi oyun: What Remains of Edith Finch

En sanatsal oyun: Hellblade: Senua’s Sacrifice

En iyi ses tasarımı: Hellblade: Senua’s Sacrifice

En iyi Britanya yapımı oyunu: Hellblade: Senua’s Sacrifice

En iyi çıkış yapan oyun: Gorogoa

En gelişen oyun: Overwatch

En iyi aile oyunu: Super Mario Odyssey

Eğlencenin ötesinde oyun: Hellblade: Senua’s Sacrifice

En iyi oyun tasarımı: Super Mario Odyssey

En yenilikçi oyun: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

En iyi mobil oyun: Gold Clash

En iyi çok oyunculu oyun: Divinity: Original Sin 2

En iyi müzik: Cuphead

En iyi hikâye anlatımı: Night in the Woods

Orijinal fikir: Horizon Zero Dawn

En iyi canlandrıma/seslendirme: Melina Juergens-Hellblade: Senua’s Sacrifice (Senua)

HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...