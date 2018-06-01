Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kişinin, bagaj arabasında unutulan 12 bin TL'yi alarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.



DHA'nın haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önceki gün meydana gelen olayda taksiye binmek isteyen Arap turist, 12 bin TL ve pasaportunu taşıdığı çantasını bagaj taşıma arabasında unuttu. Para dolu çantasını unuttuğunu fark etmeyen turist, taksiye binerek havalimanından uzaklaştı. Olaydan kısa bir süre sonra bagaj taşıma arabasının yanına gelen başka bir kişi çantayı alarak kayıplara karıştı.



OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERALARDA



Çantasının olmadığı fark eden Arap turist Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifine başvurdu. Yapılan araştırmalar sonrasında başka bir yolcunun çantayı alıp kayıplara karıştığı ortaya çıktı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş yabancı yolcunun kendilerine müracaat ettiğini belirterek, "Yaşanan olayda yabancı bir yolcu ticari taksi ile seyahat etti. Daha sonra yolcu geri geldi ve çantasının araçta kaldığını söyledi. Bizim kamera kayıtlarımızı incelediğimizde araçta değil el bagajında kaldığı tespit edildi. Bir müddet sonra başka bir yolcunun çantayı alıp gittiği tespit edildi. Yolcunun beyanına göre 12 bin TL olduğunu söyledi" dedi.









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