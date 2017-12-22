Bağcılar'da, silah zoruyla girdikleri evde Özbekistan uyruklu 3 kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



AA'nın haberine göre, Bağcılar'da Yıldıztepe Mahallesi 491 Sokak'taki evde yaşayan tekstil işçisi Özbekistan uyruklu 3 kadın, 20 Aralık'ta gece 03.00 sıralarında, önceden tanıdıkları Fatih A. ve Özbekistan uyruklu Ganibeg Y.'nin, silah zoruyla eve girip kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla emniyete başvurdu.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Fatih A.'yı Güngören'de, Özbekistan uyruklu Ganibeg Y.'yi ise Büyükçekmece'de yakaladı.



Şüphelilerin yapılan üst aramasında, kadınlara ait cep telefonları ele geçirildi. Şüpheli Fatih A.'nın emniyette cinsel saldırı suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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