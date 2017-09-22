Gasp amaçlı cinayette 12 yıl sonra 5 gözaltı

Bağcılar''da 12 yıl önce gasp amacıyla sigara dağıtım aracı içinde tabancayla vurularak öldürülen Özkan Penzeroğlu cinayetiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, şüpheliler arasında cinayet tarihinde de gözaltına alınıp serbest kalan Özkan Penzeroğlu'nun bir arkadaşının da bulunduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili iddiaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MİNİBÜSÜN İÇİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Bağcılar, Yüzyıl mahallesinde 20 Haziran 2005 tarihinde meydana gelen olayda minibüs ile sigara dağıtım işi yapan Özkan Penzeroğlu, vurularak öldürülmüştü . Polis o tarihte yaptığı araştırmada araçta bulunan 750 liranın alındığını tespit etmişti. Olayla ilgili yapılan tahkikatte Özkan Penzeroğlu'nun arkadaşı olan A.T. adlı kişi gözaltına alınmış ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

CİNAYET DOSYASI TOZLU RAFLARDAN İNDİRİLDİ



Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından faili meçhul cinayet dosyası raflardan indirilerek tekrar araştırılması sonucu 5 kişi gözaltına alındı. A.T.'ninde aralarında bulunduğu şüpheliler polisin sorduğu sorulara "Hatırlamıyoruz" diyerek cevap verdikleri cinayetle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri öğrenildi.

SİLAHI ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN ARKADAŞI GETİRMİŞ



Polis yaptığı çalışmada A.T.'nin cinayette kullanılan ve daha önce başka bir yaralama olayında kullanılan silahı şüphelilere getirdiği, gözaltına alınan şahıslar arasında bulunan B.G. adlı kişininde cinayeti gasp amacıyla işlediğini tespit etti.Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.