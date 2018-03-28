Bağcılar'da mağazada, kıyafet deneyen şahsın soyunma kabininde bıraktığı giysilerin cebindeki cüzdanı çalan 3 hırsız, kayıplara karıştı. Hırsızların kendilerini aile süsü vermeleri dikkat çekerken yaşanan o anlar mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Bağcılar'da bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, 2 kadın 1 erkek aile gibi alışveriş yapmak için bir giyim mağazasına geldi. Şüpheli şahıslar sırayla ellerine aldıkları kıyafetleri denerken, soyunma kabinine giren vatandaşları takip etti. Bir şahsın soyunma kabininde giydiği ceketi yakınlarına göstermek için gitmesini fırsat bilen şüpheliler, kabinde bulunan ceketten cüzdanı çalarak ellerinde bulunan kıyafetle üzerini kapattı. Cüzdanı çalan hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Daha sonra kabine geri gelen şahıs, cüzdanının çalındığını anlayınca mağaza yetkililerinden yardım istedi. Yaşanan bu anlar ise mağazada bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER