İstanbul'un Bağcılar ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında stant açan iki partinin mensupları arasında çıkan bıçaklı kavgada, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar Meydan'da 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 4'ü bıçakla, 4'ü de darp sonucu 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tartışmanın İYİ Parti standının olduğu bölgeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret içerikli sözler söylenmesi üzerine çıktığı iddia edildi.

Bu arada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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