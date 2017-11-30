Bağcılar'da silahlı çatışma:

Edinilen bilgilere göre; Bağcılar'da, bir okul önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i öğrenci 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; Özel harekat polisleri de olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

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