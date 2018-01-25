Bağcılar'da sokak ortasında işlenen cinayette karar

Bağcılar'da 3 yıl önce 34 yaşındaki Mevlüt Çalışkan'ın gece vakti çapraz ateşe tutularak sokak ortasında öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 3 sanık hakkında "haksız tahrik" ve "iyi hal indimi" uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 3 sanığı, toplam 13 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Bir sanığın da beraatine karar verildi.



DHA'nın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 29 Eylül 2015'de meydana gelen olay şöyle oldu: 34 yaşındaki Mevlüt Çalışkan ve çocukluk arkadaşı 34 yaşındaki Serdar A. telefonda tartıştı. Serdar A. ve arkadaşları, telefonda Mevlüt Çalışkan'ın annesine sövdü. Bunun üzerine Mevlüt Çalışkan arkadaşlarıyla birlikte Serdar A.'nın işyeri ve konutunun önüne gece saat 01.50'de gitti. Serdar A., kardeşi İlker A. ile Serdar A.'nın işyerinde çalışan Şaban P. ve Mehmet A.Ö., fikir ve eylem birliği yaparak, iştirak halinde çapraz şekilde Mevlüt Çalışkan'ı hedef alarak ateş etti. Kendisine bir mermi isabet eden Mevlüt Çalışkan ateşli silahla yaralanma sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kardeşler Serdar ve İlker A. ile Şaban P. ve Mehmet A.Ö. de araca binerek olay yerinden kaçtı. Polis olay yerinde 17 adet tabanca mermilerine ait boş kovanlar buldu. Soruşturma sonunda savcılık, 4 şüpheli hakkında "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından birer kez müebbet hapis cezası ile 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.



KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ



Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Mehmet A.Ö. şunları söyledi: "Serdar A.'nın yanında çalışıyordum. Bir gün Şaban P. geldi. 'Beni vuracaklar' dedi. 'Ne yapalım, ne edelim?' derken Şaban P. ile birlikte patronum Serdar A.´nın kapısına gittik. O panik halinde silah da elimdeydi. Serdar panik haliyle aşağı geldi, üstünde bir şey yoktu, Şaban P. Serdar'a `Bizi vuracaklar' diye söyledi. Bunun üzerine Serdar 'Ben onların büyükleriyle konuşup geleyim' dedi. Üstünü giydi ve evden dışarı çıktı. Ondan sonra biz Şaban ile çatıya çıktık. 6-7 kişilik bir grup vardı ancak kimseyi net olarak göremedim. 5-6 el silah sesi geldi. Bunun üzerine bende ateş ettim. Ancak tam hatırlamıyorum. Havayamı ateş ettim, yoksa başka türlü mü ateş ettim. Hatırlamıyorum. Şaban'da ateş etti. Ondan sonra çatıdan aşağı indim. Binadan çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım, orta mahallede bir arabanın altına silahı attım, ondan sonra kaçtım. Sonra panik halinde tekrar geri geldim. Olay yerinde polisleri görünce 20 gün saklandım" dedi.



"MEVLÜT ÇALIŞKAN'IN ÖLÜMÜYLE BİR İLGİM YOKTUR"



Sanık Serdar A. da "Olaydan 4 gün önce ortağım Şaban P.'nin dükkanına ölen Mevlüt Çalışkan, S.B. ve yanında bir kaç kişiyle beraber gitmişler. Sercan B. benden haraç istemiş. 'Serdar'ın durumu iyi biz firarız bize bakacak para vermezse Serdar'ı öldüreceğiz' demişler. Şaban'da bu durumu bana söyledi. Ben Mevlüt Çalışkan'ı aradım,'yüz yüze konuşalım' dedim. Dükkanımda oturduk. Bu Sercan 'Böyle böyle bir şeyler söylemiş, dost muyuz düşman mıyız?' diye sordum. Mevlüt de 'Biz dostuz, kardeşiz benden şüphemi duyuyorsun ben elçiyim, para vermezsen Sercan seni öldürecek. Çok güçlüler kendine dikkat et, ben elçiyim ben bunlar ile görüşüyorum. Bir aradayız ama biz kardeşiz. Sana silah doğrultmam benden şüphen olmasın' dedi. Güzel bir şekilde ayrıldık" dedi. Görüşmenin ardından savcılığa gitmediğini aktaran Serdar A. "Olay günü evime geleceklerini tahmin etmiyordum. Bilseydim zaten kapıyı açmazdım. Ben Mevlüt ile çocukluk arkadaşıyım. Kendisi ile beraber büyüdüm, ne o bana ne de ben ona silah çekebilirim. Benim S.B., T.Ü. ve gurubu ile husumetim olduğu doğrudur. Benden haraç istediler. Mevlüt sadece bunlarla birlikte arkadaşlık yapıp onlarla birlikte hareket ediyorlardı. Ancak Mevlüt ile benim bir husumetim olmamıştır. Mevlüt'e kesinlikle ateş etmedim. Mevlüt Çalışkan'ın ölümü ile hiç bir alakam yoktur. Bu olay evimin ve ofisim önünde oldu diye ben cinayet zanlısı oldum. Tek suçum iyi niyetli olmamdır" diye konuştu.



Sanık İlker A. da olay günü Beylikdüzü'nde olduğunu olayla bir ilgisinin olmadığını söyledi.



"HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETTİM"



Sanık Şaban P. "Maktul ve yakınları ile hiç bir husumetim ve sorunum yoktu. Bu arkadaşlar bana düşmanlık besleyerek silahlar ile beni kovaladılar. Sokak sokak aradılar. Bende bu endişe ile önce koşarak çatıya çıkanlardan biriyim. Bu insanlar ateş ederek gelmeseydi, bu şekilde davranmazdım. Çatıya çıkıp da aşağı baktığımda 3-4 kişinin elinde silah gördüm ve `Ateş etmeyin´ diye bağırdım. `Dışarıda kalan arkadaşlarım var´ dedim. Bana doğru ateş ettiler. Bana doğru ateş edilince bende aşağıya doğru eğildim kendimi küçülttüm aşağıya doğru rastgele hedef gözetmeksizin 3-4 el ateş ettim. Ayağa kalktığımda Mevlüt Çalışkan'ın yere düştüğünü gördüm. Ancak Mevlüt Çalışkan olduğunu bilmiyordum. Merminin birine gelip gelmediğini bilmiyordum. Daha sonra aşağı indim. Koşarak sağa sola baktım. Arkadaşlarıma bir şey oldu mu diye baktım, seslendim. Çıkan olmadı. Dükkana baktım. Kimseyi göremedim. Yukarı doğru koşmaya başladım. Sonra polis gözetiminde yakalandık" şeklinde konuştu.



"ADALETE GÜVENİYORUM"

Son sözleri sorulan sanıklar, adalete güvendiklerini belirterek, beraatlerini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık İlker A.´nın üzerine atılı suçları işlediği sabit olmadığından tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi.



3 SANIĞA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN 12,5 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Şaban P., Serdar A. ve Mehmet A.Ö.'yü "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. "Haksız tahrikten cezayı 15'er yıla indiren mahkeme heyeti, iyi halden de cezayı 12 yıl 6'şar aya düşürdü. Mahkeme heyeti, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 sanığı 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Şaban P. ile Serdar A.'nın da tutukluluk halinin devamına hükmettti.

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