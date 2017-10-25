Hakim ile sanık arasında ilginç diyalog! "Ölmüşse ölmüş ne yapalım?"

Bağcılar'da tartıştığı 54 yaşındaki babasını göğsünden ve kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ayfer A. (32), ilk kez çıktığı hakim karşısında olay nedeniyle pişman olduğunu, babasını da çok özlediğini söyledi. Duruşma sonunda tekrar söz alan sanık A., babasının ölmediğini, mahkemeyi kandırdıklarını söyleyip neden içerde yattığını sordu. Hakimin "Babanı öldürdüğün iddiasıyla yargılanıyorsun?" cevabı üzerine sanık A. "O zaman ispatlayın, göstersinler" dedi. Hakim bu kez "Cesedini mi getirelim?" demesi üzerine sanık A. da "Ölmüşse ölmüş ne yapalım. Yapacak bir şey yok" diye cevap verdi. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Ayfer A. hazır bulundu. Ayfer A., duruşmaya gelen evrakların okunduğu sırada oturduğu yerden "Konuşmak istiyorum" demesi üzerine mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.



"BABAMI ÇOK ÖZLÜYORUM, PİŞMANIM"



Kimlik tespitinde tutuklanmadan önce bulaşıkçı olduğunu söyleyen sanık Ayfer A., olay gününü şöyle anlattı: "Benim imam nikâhlı yaşadığım Tolga'dan çocuğum olacaktı. 1,5 aylık hamileydim. Ailem baskı yapınca çocuğumu aldırdım. Bu sebeple artık çocuğum olmuyor benim. Ailem evden çıkmama da izin vermiyordu. Ben bronşit hastasıyım. Babamla tartışmamızın nedeni sadece beni hastaneye götürmek istemesi değildi. Eşime dönerim korkusuyla beni evden çıkarmadığı için tartıştık önce. Tartışma esnasında bana saldırıp tokat attı. Ben de mutfağa gittim. Babam da peşimden geldi. Terlikle beni döveceğini söylüyordu. Ben de bu nedenle bıçakla ona 2 kez vurdum. Sonra ne oldu ona bilmiyorum. Babamı çok özlüyorum. Olaydan dolayı çok pişmanım."



"İLAÇ ALARAK İNTİHARA KALKIŞTIM"



Savcılık ifadesinin okunmasın ardından söz verilen sanık A., babasının kendisini hastaneye yatırmak istemesi üzerine tartışma çıktığını söyleyerek, "5 ay kadar önce imam nikahlı eşimden ayrılınca ilaç alarak intihara kalkıştım. Bakırköy Hastanesi acil bölümünde bana müdahale yapıldı. Herhangi bir nedenle Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmedim" dedi. Sanık avukatı, müvekkilinin savcılık ifadesinde akıl hastanesinde tedavi gördüğüne ilişkin beyanları olduğunu, bu nedenle müvekkilinin cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasını talep etti.



AKIL HASTALIĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILACAK



Sanığın akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, ayrıca aynı hastanede sanık A.'nın tedavi olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmasına hükmetti. Müşteki ve tanıkların da gelecek duruşmada dinlenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



"BABAM ÖLMEDİ"

Duruşma bittikten sonra sanık Ayfer A. ile mahkeme başkanı arasında şu diyalog yaşandı:



Sanık: Madem ben deliydim beni niye üç kez evlendirdiler? 4 aydır içerdeyim. Neden?"



Hakim: Babanı öldürdüğün iddiasıyla yargılanıyorsun.



Sanık: Babam ölmedi, nasıl öldüğünü düşünürsünüz, size yalan söylemişler. Sadece yaralandı. Psikolojimi bozdular. İlaç kullan kullan nereye kadar



Hakim: Baban öldü.



Sanık: O zaman ispatlayın.Göstersinler



Hakim: Cesedini mi getirelim?



Sanık: Ölmüşse ölmüş ne yapalım, yapacak bir şey yok.



Hakim: (jandarmaya) Sanığı götürebilirsiniz.



İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatılıyor: Şüpheli Ayfer A., Bağcılar'da 13 Haziran'da tedavi olması için kendisini hastaneye yatırmak isteyen babası Şeyhmus A. ile tartıştı. Ayfer A., babasına vurdu, babası Şeyhmuz da kızı Ayfer'e tokat attı. Bunun üzerine Ayfer A. mutfaktan aldığı bıçağı babasının göğsüne ve kalbine sapladı. Şeyhmuz A. hayatını kaybetti. Şüpheli Ayfer A.'nın "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.