İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki bir taksi şoförü cep telefonundan okey oynarken görüntülendi. Şoförün yolcu taşırken süratli olduğu halde oyuna devam etmesi 'pes' dedirtti.



Kendisini, yolcuyu ve trafiği tehlikeye atan şoförün, oyuna yönelik dikkati de gözlerden kaçmadı. Oyun oynayan şoförü görüntüleyen yolcu, o anları Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gönderdi.

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