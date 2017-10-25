İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yeşil hemşire önlüğüyle dolaşan 30 yaşındaki S.C. gözaltına alındı. Hemşireliğin çocukluk hayali olduğunu söyleyen S.C. hakkında 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenmesi' suçlamasıyla adli işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Bağcılar Devlet Hastanesi yetkileri, hastanelerinde personel olmayan bir hemşirenin bulunduğu ihbarında bulundu. Hemen harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeşil hemşire üniformalı 30 yaşındaki S.C.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan S.C. "Hemşirelik benim çocuk hayalimdi, kimseye zarar vermedim, kimseyi kandırmadım, kimseden maddi menfaat temin etmedim" dedi.

HASTALARA MÜDAHALEDE BULUNMAMIŞ



Hakkında ‘TCK 262 sayılı kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi kanunundan adli işlem yapılan' S.C. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.C.'nin sosyal medya hesabında da hemşire olduğu yönünde paylaşımlar yaptığı öğrenildi.



Yaklaşık 1 aydır hemşire kıyafetiyle hastanede dolaşan kadının hastanede hiçbir hastaya müdahalede bulunmadığı belirtildi.