Bağcılar'da sokak ortasında kar maskelerini giyerek işyeri gaspına giden 9 zanlı tesadüfen önlerinden geçen çevik kuvvet minibüsünü görünce panikle yüzlerindeki maskeleri çıkarttı. Daha sonra işyeri gaspını gerçekleştiren çete üyeleri, maskelerini çıkarttıkları o anın kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Bağcılar'da maskeli, çelik yelekli ve silahlı 9 kişi Çınar Mahallesi'ndeki bir derneği gece saat 00.25 sıralarında bastı. Gaspçılar, dernek müşterilerine ait para ve cep telefonlarını alarak hızla olay yerinden kaçtı.

MASKELİ ÇETEYİ YAKALATAN O AN

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeteyi yakalamak için harekete geçti. Soygun yapılan işyeri yakınındaki tüm güvenlik kameraları saniye saniye incelendi. Habertürk Haber Merkezi'ndenNihat Uludağ'ın haberine göre; polis kayıtlarda kendilerini de gülümseten bir gönüntü ile karşılaştı. Görüntülere, çete üyelerinin gasptan önce sokakta kar maskeli olarak ilerlemesi yansıyor. Bu sırada tesadüfen caddeden bir çevik kuvvet minibüsü geçiyor. Çete üyeleri panikle yüzlerindeki maskeleri çıkarıyor. Tam da bu anlar bir işyeri kamerası tarafından kayda alınıyor.

ÇETENİN 6 ÜYESİ YAKALANDI

Maskeli çete üyelerinin bu görüntü ile tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5' i tutuklanırken 1'i tuttuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gasp olayına karışan ve kimlikleri belirlenen 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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