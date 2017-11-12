Bağdat Caddesi'nde çiçekçi farklı, kabus aynı

İstanbul Bağdat Caddesi’nde 2015 Temmuz’unda sabaha karşı kaldırımda çiçek sattığı tezgâhın arkasında uyurken, yarış yapan lüks otomobillerden birinin hayattan kopardığı Mehmet Emin Kaya’nın yerinde şimdi Serpil teyze var. Kaldırımdaki 2 ağaç arasında kurduğu, korkudan erken kapatmak zorunda kaldığı tezgâhında çiçek satan Serpil teyze, ısrarla soyadını vermek istemiyor. Kazayı hatırlattığımızda “Gündüz bir şey yok. Gece oluyor. Ama buradan çok hızlı geçiyorlar. Sabah 9’da geliyorum. Akşam el ayak çekilmeden saat 8’de gidiyorum. Ayak çekilmeden. Çünkü gece burada çok hız yapıyorlar hâlâ. İnsan korkuyor” diyor.

"KAHROLUYORUZ"

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Çiçekçi Mehmet’in ailesini İzmir’den tanıdığını söyleyen Serpil teyze, şöyle devam ediyor:

“O çocuk annesinin babasının ihtiyaçlarını karşılayan, kardeşlerini okutan bir insandı. Ben çok üzülüyorum. Kalbim hâlâ acı duyuyor. Kahroluyoruz. 40 senedir çiçekçilik yapıyorum. Mehmet buradayken ben aşağı taraftaydım. Mehmet’ten sonra hep ben varım burada...”

Mehmet Emin Kaya

Bağdat Caddesi