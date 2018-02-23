Tavukçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda Bağdat Caddesi'nde 5 bin binanın yenilenme çalışmasının devam ettiğini, bölgede kentsel dönüşümün yoğun olarak sürdüğünü ifade etti.
Bağdat Caddesi ve çevresinde bazı kimselerin iddia ettiği gibi "konut balonunun çok yüksek olmadığını" savunan Tavukçuoğlu, mevcut konut stokunun sadece yüzde 10'unun satılmayı beklediğini kaydetti.
Tavukçuoğlu, satılmayan konutların genelde küçük metrekareli olduğunu, deniz gören ve büyük metrekareli konutların satışında fazla sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, Bağdat Caddesi'nde inşaat firmaları arasında yoğun rekabet yaşanması nedeniyle arsa payının yüzde 85'lere kadar çıktığını, bu rakama hak sahiplerine ödenen taşınma bedeli ve kira yardımı eklenince fiyatların daha da yükseldiğini kaydetti.
Bağdat Caddesi'nde, özellikle bölgenin eski müteahhitlerinin satış konusunda sıkıntı yaşamadığını dile getiren Tavukçuoğlu, "Bölgeyi bilmeyen, geçmişinde müteahhitlik olmayan, mali yapısında sıkıntı bulunan inşaat firmaları problem yaşıyor. Daha önce bölgede 100 müteahhit varken, bu sayı 500'e çıktı. Bu firmaların işi almak için hak sahibine olması gerekenden fazlasını taahhüt etmesi konut fiyatlarının çok hızlı artmasına neden oldu." şeklinde konuştu.
"Cadde, 2018'de yeniden İstanbul'un göz bebeği konumuna gelecek"
Melih Tavukçuoğlu, İstanbul'da özellikle son 2 yıla kadar gayrimenkul fiyatlarının çok hızlı arttığını, 2 yıldır da artışların sınırlı kaldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bağdat Caddesi gerçekten çok önemli. Türkiye'nin en önemli lokasyonlarından... Cadde, 2018'de yeniden İstanbul'un göz bebeği konumuna gelecek. Mevcutta deniz gören büyük daireler, kolayca satılıyor. Ancak yüzde 85'lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatlar 2 yıldır düşüşte. Son 2 yılda Erenköy, Göztepe, Caddebostan ve Suadiye gibi popüler lokasyonlarda konutların metrekaresi 15-20 bin liradan 10-15 bin liraya kadar düştü. Bölgedeki konutların, cadde ve sahildeki konumlarına göre fiyatları değişebiliyor. Caddenin üst paraleli, tren hattındaki konutların metrekaresi ise 10-12 bin liradan 6-8 bin liraya kadar geriledi. Ortalama yüzde 30 olan düşüşler, bazı yerlerde yüzde 40'ları aştı."
"15 bin bina yıkılmayı bekliyor"
AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, kentsel dönüşüm başladığından bu yana dönüşümün lokomotifi olan Bağdat caddesi ve çevresinde binaların sadece yüzde 10'unun yenilenebildiğini, 15 bin binanın daha yıkılmayı beklediğini söyledi.
Bölgede her yıl ortalama bin binanın kentsel dönüşüme girdiğini bildiren Tavukçuoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu da kentsel dönüşümün, yaklaşık 20 yıl daha sürmesi anlamına geliyor. Çok fazla konut üretmenin, bölge dışından oyuncuların bölgeye hücum etmesinin, kat sahiplerinin inşaat firmalarının rakibi haline dönüşmesinin yanı sıra banka kredilerinin yaşattığı sıkıntılar konut satışını olumsuz etkiliyor. Bu, az da olsa bölgede konut stokunun oluşmasına neden oluyor. Eskiye oranla dairelerin satış hızı daha uzun bir döneme yayılmaya başlamıştır. Önceden topraktan satılan projeler, şimdilerde proje tamamlandıktan sonra satılabiliyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.