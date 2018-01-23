Megakent’in yarış pistine çevrilen bazı noktaları ölümlü kazalarla gündemden düşmüyor. Son dönemde aşırı hız, yarış, drift deyince akla ilk olarak hemen Bağdat Caddesi geliyor. Hız tutkunlarının özellikle geceleri aşırı süratle yarış yapması yüzünden Cadde’den gelen felaket haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Lüks araçlarla sürat yapılması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği bölgede son zamanlarda hız koridoru ve kasis önlemleri alınmıştı. Cadde’de yıllardır kangren olan soruna ilişkin yeterli önlemlerin alınmadığı, yeni uygulamaya konulan hız koridorunun da pek işe yaramadığı yönündeki eleştirileri HT İstanbul sayfalarına defalarca taşıdık.

BAĞDAT ÖZELİNDE RAPOR

İşte Bağdat Caddesi’nde onlarca hayatı söndüren kazalar Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) gündemine de girdi. Şehir merkezlerindeki işlek caddelerde yaşanan trafik sorunlarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Dilekçe Alt Komisyonu’nun Bağdaş Caddesi üzerinden hazırladığı trafik raporu tamamlandı. Alt Komisyon Başkanı Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Alt Komisyon Üyesi Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Alt Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Erkan Aydın tarafından hazırlanan raporda özellikle Bağdat Caddesi olmak üzere aşırı hız sürüşlerinin yapıldığı benzer caddelerde alınabilecek önlemler sıralandı. Raporda, en çok kazanın yaşandığı Cadde’de 50 kilometre olan hız sınırının 20 kilometreye düşürülmesi istendi.

BAĞDAT CADDESİ MERKEZ

Gazete Habertürk'ün haberine göre rapora göre, trafik kazalarının en çok ve yoğun olarak yaşandığı gün cumartesi. En çok trafik kazasının gerçekleştiği il ise 50 bin 554 kazayla İstanbul. Kazalar büyük oranda Anadolu yakasında bulunan; Kızıltoprak’tan başlayarak Maltepe İlçesi’ne kadar uzanan Bağdat Caddesi’nde gerçekleşiyor. Raporda Bağdat Caddesi’nde son iki yılda yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 432 kaza meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 265 kişi yaralandı.

GECE DEVRİYE ARTSIN

Bağdat Caddesi ve benzeri caddelerde, gece geç saatlerde gençler arasında yapılan ralli ve drift yarışlarının engellenmesi için o bölgelerde devriye sayısının artırılması da öneriler arasında yer aldı.

ÖLENLER GENÇLER

Raporda “Türkiye’de 2015 yılı Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve TÜİK verilerine göre, 1 milyon 313 bin 359 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 130 bin 348 adedinin maddi hasarlı, 183 bin 11 adedinin ise ölümlü-yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçtiği ülkemizde en çok hayatını kaybedenler ise ne yazık ki 15-29 yaşlarındaki gençler.

KAMYONLARA KILAVUZ

Raporda son dönemde kent trafiğinin kâbusu haline gelen kamyon tehlikesine de dikkat çekildi. Bağdat Caddesi’nin daha önce 24 saat kamyon ve mikser trafiğine kapalı olduğu, ancak kentsel dönüşüm nedeniyle günde yaklaşık 500 adet kamyon ve beton mikserinin caddede seyrettiği vurgulandı. Raporda kamyon sorununa ilişkin, sürücülerin ve yayaların kamyonları görmediği için bir kılavuz personelin kamyon şoförünün yanında istihdam edilmesi tavsiye edildi.

‘EN BÜYÜK NEDEN HIZ’

TBMM Dilekçe Alt Komisyonu’nun trafik raporunda, Bağdat Caddesi’nde ve benzeri diğer caddelerde olan kazaların en büyük nedeninin hız olduğu vurgulandı. Aşırı hızın azaltılması için hız yapılan cadde ve bulvarların tespit edilerek ve trafik mühendisliği çerçevesinde hız kesiciler ve kameralı denetim sisteminin kurulması tavsiye edildi. Komisyonun diğer önerileri şu şekilde sıralandı:

- PARKE TAŞ: Cadde’nin bazı kesimleri-kavşağa, otobüs duraklarına yaklaşımlarda- parke taş kullanılarak yol yüzeyi pürüzlü hale getirilebilir. Taşıtların hızını azaltan bu uygulama malzemeye bağlı olarak estetik oluşum sağlar.

- HIZ SINIRI: Kent içi hız politikasından ayrı olarak Cadde’de düşük hız uygulaması yapılabilir. Hız sınırının 20 km/saat seviyesine kadar düşürülmesi mümkündür. 24 saatlik EDS ve özellikle TEDES uygulamalarının Cadde boyunca sık kullanılması sürücülerin dikkatini çekecektir ve başlıca caydırıcı yöntem olacaktır.

- İKİ KATI CEZA: Mevzuatta değişiklik yapılarak bu gibi caddelerde hız sınırını aşma halinde uygulanan idari para cezalarının iki (veya daha fazla) katına çıkarılması caydırıcı olur.

- ALKOLMETRE: Meydana gelen trafik kaza oranlarında alkollü araç kullanımının yüzde 50 civarında olduğu kaydedilen raporda, Bu konuda yeni bir tedbir olarak, alkollü araç kullanımı sebebiyle ehliyetine el konulan kişi, ehliyetini geri almaya gittiğinde, aracına bir alkol kiti/alkol ölçer takılması düşünülebilir. Kişi aracına alkollü olarak bindiğinde, söz konusu cihaz bunu nefesten anlayacak ve belirli bir merkeze sinyal gönderecektir.

- TRAFİK EĞİTİMİ: Üniversite gençleri arasında genelde aşırı hız, alkol vs. sebepleriyle yaşanan trafik kazalarının sayısı gittikçe artmaktadır. Bu konuda YÖK’ün koordinesinde, her bölüme trafikle ilgili derslerin konulması, trafik ve ulaşım psikolojisi konularında yüksek lisans ve doktora programlarının yaygınlaştırılması vb. çözümlerin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

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