Bağdat'ta intihar saldırısı: 11 ölü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın güneydoğusunda yer alan Nehravan bölgesindeki çarşıda iki intihar eylemcisi kendini patlattı.

AA'nın haberine göre; saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bağdat

irak

Saldırı

Ölü

intihar saldırısı