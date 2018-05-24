Bağdat'ta intihar saldırısı: 8 ölü, 11 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen intihar saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın kuzeyindeki eş-Şule bölgesindeki bir parkta intihar saldırısı meydana geldi. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.

Irak güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlatırken, cenazeler ve yaralılar yakın çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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