Bağdat'tan Erbil'e 3 gün süre!

Habertürk TV'nin haberine göre; Irak hükümeti "Havalimanlarının kontrolünü 3 gün içinde teslim edin." açıklamasında bulundu. Açıklamada "Aksi takdirde IKBY'deki tüm uçuşlar durdurulacak." denildi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, düzenlediği basın toplantısında, "Referandumun tüm Irak ve IKBY'ye olumsuz etkileri olacak. Bu tek taraflı bir adımdı, bununla ortaklık anlayışıyla ve uluslararası irade dinlenmedi. Irak'ın birliği ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğiz. Referandumun sonucuyla ilgili müzakerelerde bulunmayacağız." dedi.
Bazı Kürt yetkililerin Irak vatandaşları arasında nefret duyguları yaydığını belirten İbadi, "Özellikle Kürt vatandaşlarımız olmak üzere hiçbir vatandaşımızın onuruna dokunmayız." dedi.
Merkezi yönetimin yetkilerini ülkenin her yerinde uygulayacağını söyleyen İbadi, federal bütçenin anayasaya göre merkezi yönetime geri dönmesi gerektiğinin altını çizdi.
İbadi ayrıca tüm kara ve hava sınır kapılarının merkezi yönetimin denetimine geçmesi kararı aldıklarını ifade etti.
Irak Başbakanı İbadi, şunları kaydetti:
"IKBY yetkilileri yerel, bölgesel ve uluslararası çevrelerin referandumun anayasal olmadığı yönündeki çağrılarını dinlemedi. IKBY'deki sınır kapıları Irak Sınır Kontrol Kurumu'nun denetimine tâbidir. Sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY'den ve IKBY'ye olan tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracağız. Bu kararı Bakanlar Kurulu'nda aldık. IKBY'nin serveti denetimden uzak yönetiliyor ve gelirleri yurt dışındaki kişisel hesaplara gidiyor."
- Bağdat
- irak
- IKBY
- Erbil
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.