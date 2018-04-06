Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin siyasi danışmanı İhsan eş-Şammari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı siyasi taraflar Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere merkezi yönetimle anlaşma sonucu geri döneceği yönündeki açıklamalar asılsızdır." dedi.
AA'nın haberine göre, Irak merkezi yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında bu yönde hiçbir anlaşmanın bulunmadığını aktaran Şammari, "Güvenlik mekanizmasını (Kerkük ve tartışmalı bölgeler) kontrol eden birleşik güçlerimizdir. Konuyla alakalı da (Peşmerge'nin geri dönüşü) hiçbir müzakere, anlaşma veya baskı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Son günlerde Irak basınında, 10 Ekim 2017 tarihinde merkezi güçlerin girmesi sonucu Kerkük ve tartışmalı bölgelerden çekilen Peşmerge'nin buralara yeniden geri döneceği iddiaları ortaya atılmıştı. Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerdeki Türkmen ve Araplar, Peşmerge'nin geri dönmesine sıcak bakmıyor.
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük Milletvekili Rebvar Taha, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, ''Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Peşmerge'nin de içinde yer alacağı ortak bir gücün kurulması yönünde görüşmeler yapılıyor.'' demişti.
Taha, görüşmelerin hangi taraflar arasında yapıldığına dair bilgi vermemişti.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, yaptığı açıklamada, zaman zaman yaşanan güvenlik sorunları bahane edilerek Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde güvenliğin sağlanması mevzusuna Peşmerge'nin dahil edilmesini istemediklerini belirtmişti.
Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim 2017'de Peşmerge güçlerinin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.
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