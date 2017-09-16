Bağdat yönetiminden kritik Kerkük hamlesi!

Irak meclisinde, Kerkük il meclisini feshetmek için imza toplandığı bildirildi.
AA muhabirine konuşan Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, "Merkezi yönetimin kararlarını uygulamaya koymaması sebebiyle Kerkük il meclisini lağvetmek için 74 milletvekilinin imzasını topladık." dedi.
Mimaroğlu, söz konusu meclisi parlamento kararıyla dağıtmak için imza sayısını 200'e çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.
Kerkük'teki sorunun valinin görevden alınmasıyla sona ermeyeceğini ifade eden Mimaroğlu, meclisin referandum konusunda ısrarcı olmasının yeni sorunları meydana getireceğini söyledi.
"Kerkük'te referandum yapılırsa Kürt güçleri tüm tartışmalı bölgelerde hegemonya elde edecek." diyen Mimaroğlu, bunun da bu bölgeler için ciddi tehlike arz edeceğini kaydetti.
KERKÜK'E ASKERİ YÖNETİM
Mimaroğlu, "Kerkük il meclisi lağvedilirse kentte olağanüstü hal ilan edilecek ve kent askeri komutan tarafından yönetilecek." şeklinde konuştu.
Irak meclisi, iki gün önce Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i görevden almıştı.
Mecliste Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un da azledilmesi için girişimlerde bulunulduğu ifade ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.