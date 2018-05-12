Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarının katılımı ile oluşturulan, "Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu"nun (BMYK) çalışmalarında sona gelindi.
AA'nın haberine göre, Akdağ başkanlığında bir araya gelen 12 bakanlığın oluşturduğu eylem planında, "teknoloji bağımlılığının" önüne geçmek için anaokullarını da içine alacak bir mücadele hayata geçirilecek.
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin çok küçük yaşlardan itibaren başlatılması gerektiğini belirterek bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
Bakanlık olarak bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin illerde vali ve yardımcılarının koordinasyonunda bölge toplantıları yapıldığını, merkezde ise Bakanlık ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarıyla eylem planına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.
Madde bağımlılığının tedavi sürecinde AMATEM ve ÇAMATEM'lerin önemli rol üstlendiğine dikkati çeken Kazancı, "Uyuşturucuyla mücadelede şu anda en önemli kritik nokta rehabilitasyon sürecidir. Hastalığın arınma süreçlerinden itibaren 6 ay ve 1 yıllık süreçte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı rehabilitasyon merkezlerinde hastaların hayata kazandırılması konusunda rehabilitasyon programı yürütecek." dedi.
40 REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILACAK
Müsteşar Yardımcısı Kazancı, rehabilitasyon programının ilk örneğinin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde hayata geçtiğini dile getirerek hastaları iş uğraş terapileri ile hayata kazandırma, öz güvenlerini artırma şeklinde bir rehabilitasyon sürecinin yürütüleceğini söyledi.
Bu süreçte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR'la yakın temas sağlanacağını ifade eden Kazancı, şunları kaydetti:
"Bağımlıları hayata kazandırmak, iş meslek sahibi olmaları ve eğitimlerine devam etmesi ile ilgili süreçleri yöneteceğiz. Bu konuda 40 rehabilitasyon merkezi açılacak. Uyuşturucu ile mücadelede danışma merkezleri de önemli bir konu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Yeşilay'ın gerçekleştireceği Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) de hayata geçirilecek. Uyuşturucu ile mücadelede, NARKOTİM'lerin bütün illere yaygınlaştırılması sağlanacak. Arındırma ve rehabilitasyon süreçlerini tek bir ilden yöneterek topluma kazandırmaya hedefliyoruz.
Bağımlılık sadece madde kullanımı değildir. Çağımızın en önemli sorunlarından biri de teknoloji bağımlılığıdır. Bu konuda da Yeşilayın Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü protokole istinaden, bağımlılıkla mücadelede eğitim modülü de var. Her yaş grubundan anaokulundan ve kreşten başlayarak çocuklarımıza eğitimler verilecek. Bir anaokulunda maddeden bahsedilmeyecek ama teknoloji bağımlılığının ne olduğu ve nasıl mücadele edileceği anlatılacak. Bizim buradaki amacımız bütün bağımlılıkları içerecek şekilde bütüncül, davranışsal modellerini de içine alan bir yaklaşık sergilemektir."
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