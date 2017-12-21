Bağımsızlık krizinin ardından Katalonya sandık başında

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki yerel parlamentonun yeni üyelerini belirleyecek erken seçim için oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı.
17 binden fazla polisin görev yaptığı ve tüm oy verme merkezlerinde güvenlik önlemi alınan seçim, ayrılıkçılar ile birlik yanlısı "anayasacıların" mücadelesine sahne oluyor.
1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümetin aldığı karar neticesinde yapılan seçime 7 parti veya koalisyon katılıyor.
AYRILIKÇILAR
Ayrlıkçılar, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) oluşturduğu "Katalonya İçin Birlikte" koalisyonu ve Halk Birliği Adaylığı Partisi'nden (CUP) oluşuyor.
Hakkında tutuklama kararı bulunan PDeCAT lideri ve eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, kampanyasını Belçika'dan, Puigdemont'un tutuklu yardımcısı ve ERC lideri Oriol Junqueras da Madrid'deki hapishaneden yürüttü.
ANAYASACILAR
Birlik yanlıları ise Vatandaşlar (C's), Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) ve Katalonya Halk Partisi (PPC) olarak öne çıkıyor. Özellikle Vatandaşlar'ın (C's) 36 yaşındaki kadın lideri Ines Arrimadas seçimin "parlayan yıldızı" olarak niteleniyor.
Aşırı sol görüşlü Podemos Partisi'nin Katalonya'daki kolu Catalunya en Comu Podem (Cec Podem), bu iki grubun dışında yer alıyor. Cec Podem, bağımsızlık referandumunu yapılmasını desteklese de bunun tek taraflı gerçekleştirilmesine karşı çıkıyor.
SEÇİMİN KRİZİ ÇÖZMESİ BEKLENMİYOR
19 Aralık'ta yayımlanan son anketler, ayrılıkçılar ile birlik yanlılarının başa baş gittiğini, bağımsızlık taraftarı partilerin çok az farkla parlamentoda çoğunluğu yakalayabileceğini gösteriyor.
Hükümet kurabilmek için 135 sandalyeli parlamentoda 68 sandalye almak gerekiyor. Hiçbir partinin tek başına iktidara gelmesi beklenmediğinden koalisyon hükümeti kurulmak zorunda kalınacak. Hükümet kurulamaması durumunda bir yıl içinde yeniden seçime gidilecek.
Seçimin bağımsızlık referandumu ile başlayan ve bazı siyasetçilerin tutuklanmasıyla devam eden krizi çözememesi durumunda hem bölge hem de İspanya genelinde ekonomi ve siyasetin olumsuz etkileneceği değerlendirmesi yapılıyor.
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