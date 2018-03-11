Trabzonspor'da yaşanan olaylar herkesi kelimenin tam anlamıyla şaşkına çevirdi...
Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine görE; Bordo-Mavililer’e verilen transfer yasağının perde arkasında yaşananlar, şok etkisi yarattı. FIFA’nın Trabzonspor’u defalarca uyardığı, ikaz edip ödemenin yapılmaması durumunda uygulanacak sonuçları bildirdiği ortaya çıktı. FIFA ile Trabzonspor arasında Matus Bero’nun transfer edildiği Trencin Kulübü’ne yapılmayan 250 bin Euro’luk ödeme ile ilgili süreç şu şekilde ilerledi...
20 ARALIK 2017’DE İLK UYARI, 24 OCAK 2018’DE 2. UYARI
FIFA, Trabzonspor’a ilk bildirimi 20 Aralık 2017 tarihinde yaparak, ödemenin gerçekleşmediğini hatırlatıp en kısa zamanda gereğinin yapılması istedi. Bu bildirime Trabzonspor’un cevap vermediği ifade edildi. Bordo-Mavililer’den cevap alamayan FIFA, bu sefer 24 Ocak 2018 tarihinde tekrar bildirim gönderip ödemenin yapılmadığını, bu durumun devam etmesi halinde transfer yasağı ile birlikte disiplin kuruluna sevk edileceği uyarısını yaptığı bilgisine ulaşıldı.
YİNE CEVAP VERİLMEDİ
Trabzonspor, ikinci uyarıya da cevap vermeyince, son olarak 20 Şubat 2018 tarihinde Tecrin kulübüne 10 gün içinde paranın yatırılması gerektiği, yatırılmaması durumunda ise transfer yasağının resmiyet kazanarak disiplin kuruluna sevk edileceği bildirildi. 10 günlük sürenin sonunda ise FIFA, Bordo-Mavililer’den herhangi bir geri dönüş gelmediğini ve ödemenin yapılmadığını tespit ederek, transfer yasağı cezasını resmen işleme koyup, duyurdu.
PUAN SİLME CEZASI DA GELEBİLİR
Trabzonspor’a yönetimin ve idari heyetin duyarsızlığı, takipsizliği ve sorumsuzluğu nedeniyle gelen transfer yasağının yanında, disiplin cezası verilmesinin de söz konusu olduğu ifade edildi. Trabzonspor’un disipline sevk edilmesi halinde puan silme cezasının kaçınılmaz olduğu öne sürüldü. Transfer yasağının kaldırılma ihtimalinin çok zor olduğu belirtilirken, puan silme cezasının da gelmesi durumunda Trabzonspor’un daha da zor duruma düşürüleceği ifade edildi.
BAŞKAN USTA'NIN HABERİ VARDI
Konuyla ilgili kulüp içerisinden alınan bilgilere göre, uyarılar Başkan Muharrem Usta’ya bildirildi. Ancak Başkan Usta tarafından ödeme için herhangi bir talimat yapılmadığı konuşuluyor.
MAHMUT AKSU: ''USTA İHRAÇ EDİLMELİ''
“Muharrem Usta, Trabzonspor’u bitirme görevini tamamlamıştır. Trabzonspor’u tamamen bitirmiştir. Görevli gelmiştir. Kimin adamı olduğunu bilmiyorum ama Trabzonspor’u tamamen bitirmiştir. Bana göre diğer başkanların resimlerinin yanından resminin indirilmesi ve disiplin kuruluna verilip ihraç edilmesi lazım. Diğer başkanların yanına onun resmini asmak, diğer başkanlara hakarettir. Okumuş futbol cahili.”
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: ''İŞİNİ GÖRDÜ KAÇIYOR''
“İşlerini halletti ve ihtiyaç kalmadı ki görevden kaçıyor. Bir ay içerisinde kongre kararı almasını başka bir şeye bağlayamadım. Birkaç gün içinde takip edeceğim. Neler olup bitiyor bakacağım. Ancak biz her zaman göreve hazırız. Trabzonspor için asla görevden kaçmam. Trabzonspor başkanlık makamı benim için kutsal bir yerdir.”
MEHMET YİĞİT ALP: ''ORTAK ADAY ÇIKARILMALI''
“Kongreye çok kısa bir zaman var. Kim nasıl hazırlanacak o da belli değil. hayırlısı olsun. Sağ olsunlar. Trabzonspor’un kurtuluşu bugün isimlerde değil. Doğru prensiplerde, ortak prensipleri ortaya koyup, ortak akılla tek aday çıkarmalıyız. Trabzonspor’un zaman kaybetme şansı yok. Ben adayım. O aday, başkası aday. Öyle bir hayat yok. Trabzonspor’un kurtuluşu için herkes bir araya gelecek. Kırgınlıklar, küskünlükler bırakılacak. herkes elini taşın altına koyacak, doğru olan budur.”
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