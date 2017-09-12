Bağış sırası WWF-Türkiye'de

MarjinalSosyal'in girişimi ve Facebook'un katkılarıyla başlatılan Sosyal Bağış Hareketi, Türkiye'de bireysel bağış ile sivil toplum bilincini uyandırmak ve STK'lara güç vermek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. 15 ay boyunca her ayın ikinci perşembesinde bir STK'nın sosyal medya üzerinden tanıtıldığı harekette, altıncı kurum doğa koruma kuruluşu WWF-Türkiye oldu.

14 Eylül Perşembe günü bağışlar insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için Türkiye'de 40 yıldır çalışmalar yürüten WWF-Türkiye için toplanacak.

WWF-Türkiye, doğal kaynakların aşırı tüketimi, kirlilik, yasa dışı avcılık, doğa tahribatı gibi insan kaynaklı sorunlarla mücadele ederek doğal yaşam alanlarının azalması ve türlerin kaybıyla sonuçlanan tehditleri durdurmayı amaçlıyor.

Halen, küresel ölçekte nesli tehlike altındaki 389 türün bulunduğu Türkiye'de, biyolojik çeşitliliğin korunması büyük önem taşıyor. Vakıf yıllardır yürüttüğü alan projeleri ile kelaynak, deniz kaplumbağası, orfoz, saz kedisi ve turna gibi tehlike altındaki canlıların korunmasını sağlıyor. Doğa koruma literatüründe “şemsiye tür” olarak anılan bu canlıların korunması, yaşadıkları ekosistemin bir bütün olarak varlığını sürdürebilmesi anlamına geliyor. Böylece daha geniş bir canlı topluluğu için yaşanabilir bir ortam sağlanmış oluyor.

Yaban hayatı koruma çalışmalarının yanı sıra denizler, ormanlar, tatlı su kaynakları, gıda, iklim ve enerji konularında da birçok proje yürüten WWF-Türkiye'nin büyük ölçekli çalışma alanlarından biri de Büyük Menderes Havzası. Yapılan çalışmalar, Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinin bulunduğu havzada ekolojik değerleri tehdit eden su kirliliğinin önlenmesi ve bölgede yaşayan 2,5 milyon kişinin yeterli miktarda temiz suya erişiminin sağlanmasını amaçlıyor.

WWF-Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürü Neyran Akyıldız “Sosyal Bağış Hareketi, sosyal medyanın ortak fayda için kullanımına güzel bir örnek. Sivil toplum için bireysel bağışın önemine vurgu yapan bu hareketin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yapılacak her bağış yaşamın çeşitliliğini korumaya katkıda bulunacak” dedi.

WWF-Türkiye'ye 14 Eylül Perşembe günü WWF-Türkiye Facebook sayfası bağış butonu ya da doğrudan derneğin kendi internet sitesinden bağış yapılabilecek.

WWF-Türkiye