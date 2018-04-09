HT Magazin'de yer alan habere göre, kardeşinin de bir gözünün görmediğini söyleyen Tatlıöz, “Kardeşim zihinsel olarak otizm benzerliği taşıyan birtakım sıkıntılar yaşıyor. Ama inanılmaz bir müzik kabiliyeti ve üstün yetenekleri var” dedi.

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