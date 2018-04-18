Tecrübeli oyuncu, Macaristan'da 20-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Dörtlü Final'de kendilerini favori gördüklerini belirten Bahar, "Biz iyi bir takımız. Buraya gelene kadar büyük fedakarlıklar yaptık. İlk yılımızda Dörtlü Final kelimesi bile insanı heyecanlandırıyor. Öncelikle Sopron'u geçmemiz gerekiyor. Ev sahibiyle oynamak her zaman için zordur. İnşallah maçı kazanarak final oynama isteğimize de ulaşırız." diye konuştu.
Yakın Doğu Üniversitesi'nin her zaman büyük hedeflerin peşinden koştuğunu dile getiren Bahar, şöyle devam etti:
"Sezon başında FIBA Avrupa Ligi kurası çekildiğinde aramızda çok zor bir gruba düştüğümüzü konuşmuştuk. Bu takım geçen sene kuruldu. Birbirimize alışana kadar zorlu maçlar geçti. Alıştıktan sonra bir sinerji oluşturarak geçen sene bütün kupaları kazandık. Bu sene de aynı şekilde yeni katılan çok tecrübeli arkadaşlarımız oldu. Bizim idmanlarımız, maç temposu gibi geçiyor. Grup maçlarını çok iyi geçirdik, lider bitirdik. Çapraz eşleşmeden 2-0 galip ayrıldık. Şimdi de Dörtlü Final'e kaldık. Bu, inanılmaz bir başarı."
"AİLE OLMAMIZ BAŞARIYI GETİRİYOR"
Milli basketbolcu, Yakın Doğu Üniversitesi'nin son 2 senede elde ettiği başarıların aile olmalarından kaynaklandığını dile getirdi.
Galatasaray'dan transfer olduğunda tereddütlerinin bulunduğunu anımsatan Bahar, "Aile olmamız başarıyı getiriyor. O kadar güzel bir sinerji yakaladık ki idmanlardan, maçlara, maçlardan kamplara hep beraberiz. Bir takımda kimsenin mi egosu olmaz. İdmanlarımız hem çok keyifli hem de çok sert geçiyor. Bu da bizi başarıya götürüyor. Takımda inanılmaz bir uyum ve sinerji var. Aile olmamızdan dolayı bu başarıları elde ettiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Bahar, Yakın Doğu Üniversitesi'nin FIBA Avrupa Ligi'ndeki ilk yılında Dörtlü Final'e kaldığını da hatırlatarak, bunun çok gurur verici bir tablo olduğunu belirtti.
Rakiplerinin sahasında çok iyi bir taraftar desteğiyle oynadığını ve buna idmanlarda hazırlandıklarını anlatan Bahar, "Güzel bir heyecan var. İnşallah maçı kazanıp Yakın Doğu Üniversitesi'ne yakışır bir şekilde final oynayacağız. Önceden Dinamo Kursk takımı favori görünüyordu fakat ben UMMC Ekaterinburg'u daha favori görüyorum. Çok kaliteli bir takım. Çok güzel mücadeleler bizi bekliyor." şeklinde konuştu.
"ZAFER HOCA ÇOK BABACAN BİR ANTRENÖR"
Bahar Çağlar, başantrenörleri Zafer Kalaycıoğlu ile çalışmanın mutluluk verici olduğunu aktardı.
Zafer Kalaycıoğlu'nun kariyerinin tartışılamayacağını aktaran Bahar, "Onunla çalışmak çok farklı bir keyif. Kendini çok daha fazla güvende hissediyorsun. Her şeyi paylaşabiliyorsun. Zafer hoca çok babacan bir antrenör. Sorunun olduğunda saha içinde ve dışında her zaman sana destek oluyor. Zafer hocayla aynı takımda olmak çok güzel." diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.