Bahar Candan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı son video ile çok konuşulacağa benziyor.

Katıldığı yarışma programı ile ünlenen 20 yaşındaki Bahar Candan, bu kez de direk dansı yaptığı anları paylaştı.

İşte Bahar Candan'ın o videosu: