Bahar döneminde artan öksürüklere dikkat!

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Şentürk, “Kişideki uzun süren ve özellikle bahar döneminde artan öksürüklerin sebebi iyice araştırılmalı ve uygun tedavi yöntemi uygulanmalıdır" dedi.

ÖKSÜRÜKLERİN NEDENLERİNDEN BİRİ DE ÖKSÜRÜK

İHA'nın haberine göre; Op. Dr. Yusuf Şentürk, alerjik nezle ve astım hakkında önemli bilgiler verdi. Şentürk, "Uzun süren ve artarak devam eden öksürüklerin önemli bir kısmında neden, birden fazla olabilir. Kişideki uzun süren ve özellikle bahar döneminde artan öksürüklerin sebebi iyice araştırılmalı uygun tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Kişinin durumuna göre, nedenlerin bazıları burun ya da geniz bölgesinden başlayıp alt solunum yollarına kadar uzandığı görülmektedir. Bu öksürüklerin nedenlerinden biri de alerjidir. Alerji vücuda giren ya da temas eden bir maddeye karşı vücudun kendine zarar verecek derecede reaksiyon göstermesidir” diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Alerjik reaksiyonlardan en fazla burun ve boğazın etkilendiğini dile getiren Opr. Dr. Şentürk, “Bu reksiyonlar normal düzeyinde olursa vücudu korumak içindir. Ancak alerjik kişilerde reaksiyonlar zararlı olacak derecede fazladır. Burun bu tür alerjik reaksiyonlardan en fazla etkilenen organlardandır. Burun ve boğazın en çok etkilendiği özellikle bahar dönemlerinde bu durum alerjik nezle ve astımı tetikleyebilir. Alerjinin kulak, burun ve boğazla ilgili belirtileri arasında en sık görülenler burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, kaşıntı, geniz akıntısı, boğazda gıcık, kronik öksürük, orta kulakta basınç problemleri sayılabilir. Alerjik nezle ve alerjik astım tedavisi; korunma, ilaç tedavisi, alerji aşıları, tamamlayıcı tedaviler ve eğitim olmak üzere beş basamaklıdır. Alerjik nezle ve astım tedavi edilmezse ciddi sorunlara neden olabilir. Bu yüzden mutlaka bir uzman hekim gözetiminde tedavisi yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER