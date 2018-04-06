Cadde'nin haberine göre; Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden Bahar Öztan, Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü’nü alırken sağlığı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.



55 yaşındaki sanatçı “Bu özel günlerimde yanımda olduğunuz için sağolun. Bugün doktorum herşeyin iyi gittiğini, hastalığımın çok gerilediğini, yavaş yavaş sağlığıma kavuştuğumu söyledi. Çok mutluyum” dedi.

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