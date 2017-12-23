Uzun süre mücadele ettiği yumurtalık kanserinin tekrar nüksetmesi ile ikinci kez tedavi görmeye başlayan Bahar Öztan, geçtiğimiz gün Tarabya'da bir davette görüntülendi.

Cadde'nin haberine göre, Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' lakabıyla bilinen Bahar Öztan, "Setleri çok özlüyorum, tedavim bittikten sonra yeniden setlere dönmeyi hedefliyorum" dedi.

Hastalığı hakkında açıklama yapan 55 yaşındaki oyuncu, "Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Nisan ayına kadar tedavim devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda kendisine çok güzel bir proje geldiğini belirten Öztan, "Proje çok güzeldi, maalesef hastalığım nüksedince kabul edemedim" dedi.

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