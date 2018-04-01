Havaların ısınmasıyla birlikte evlerde yapılan bahar temizliği konusunda uyarılarda bulunan Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Ozan Ürgüt, temizlik malzemelerinin karıştırılmaması gerektiğini ve ortamdaki küçük çocukların çok iyi takip edilmesi gerektiğini belirtti.

İHA'nın haberine göre; bahar aylarının gelmesiyle birlikte evlerde başlayan temizliğin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Ozan Ürgüt, "Mevsimsel geçişler sebebiyle şimdi bahar temizlikleri başladı bütün evlerimizde. Benim önerim, temizlik yapılan evin iyi havalandırılmış olması, çocukların kimyasallara maruz bırakılmaması ve üretilmiş olan bu kimyasalların mümkün olduğu kadar kulanım amaçlarına göre kullanılması gerekiyor. Lavaboya, ocaklara ya da yağ sökücü olarak kullanılan bir kimyasalın aynı amaçla aynı bölgede kullanılmalı. Üretim yapan departmanların Ar-Ge’leri de bu şekilde çalışıyor" dedi.

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"TEMİZLEYİCİLERİN ATIĞI İÇME SULARIYLA KARIŞIYOR"

Kimyasal malzemelere karşı alternatif temizleyiciler de olduğunu belirten Ürgüt, "Temizliğin daha iyi olması için farklı bölgeleri temizleyen temizlik malzemeleri karıştırılması etken maddeyi sanıldığı aksine daha da azaltır. Zehirli gaz açığa çıkmasına sebep olur o sebepten mümkün oldukça tek bir temizleyiciyi görev alanında kullanılması her zaman bizim önereceğimiz alanlardandır. Alternatif temizleyicilerde var sonuçta yeşil kimya diye bir çalışma alanı var. Yaptığımız iş sadece evimizi temizlemek değil, temizleyicilerin atığı içme sularıyla karışarak, sularla beraber bizim çevremizi kirletiyor aynı zamanda. Mümkün olduğu kadar en az kalıcı iz bırakan, en az çevreyi kirleten temizlik malzemeleri kullanmamız gerekiyor. Yeşil kimya üzerinde çalışmalar var. Bu atıkların bertaraf edilmesi daha zor olabiliyor çünkü yer altı kaynaklarıyla karışabiliyor, denize gidiyor. Evimizi temizleyelim derken çevreyi kirletebiliriz. Bunu yapmamak için kullanacağımız malzemelerin mümkün oldukça daha kaliteli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ ZEHİRLEYEBİLİRİZ"

Temizlik yapan kişilerin temizlik malzemelerini karıştırmaması gerektiğine değinen Ürgüt, "Temizlik yapılan evin iyi havalandırılması gerekiyor. Nefes yoluyla ciğerlerimize girilmemesi için, mümkünse eldiven kullanılması gerekiyor ve bol su tüketilmesi vücut bu şekilde daha iyi absorbe eder. Temizleyici karıştırmakta, tabi bunların asitik bazlı olanları var bazik olabilir. Sabun tarzı çözücülerde yapılan temizlik malzemeleri daha bazik oluyor. Diğer temizlik malzemeleri daha asitik olur, bunların belli bir reaksiyon vermesine sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar, her malzemeyi kullanım alanı dahilinde kullanmamız gerekiyor ve karıştırmamamız gerekiyor. Bir kimyasal reaksiyona sebep olup zehirli gaz açığa çıkması sebebiyle kendimizi zehirleyebiliriz" açıklamasını yaptı.

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ORTAMDA ÇOCUKLAR OLMAMALI

Temizlik yapıldığı zaman ortamda çocukların olmaması gerektiğine değinen ve olası bir zehirlenmede tavsiyelerde bulunan Ürgüt, "Bol su ve ortamın havalandırılması mümkünse ortamda çocukların olmaması gerekiyor. Çocukların ciğerleri daha ufak ve daha gelişime açık. Temizlik kutularının üzerine bakmak gerekiyor oralarda mutlaka uyarı bulunuyor. Ciltte veya gözle temas edildiği zaman ne tip zararlar olacağı orada vardır, onu incelemek gerekir, bilmek gerekir. Zehirlenme olduğu taktirde önce açık havaya çıkmak gerekiyor. Bilinç kaybı gibi durumlarda 112 acil müdahaleyi arayıp, zehirlenmeye sebep olan maddeleri gelen sağlık ekiplerine göstermeniz gerekiyor" diye konuştu.