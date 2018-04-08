6 | 13

Antioksiden kaynağıdır. Kansere karşı koruyucu bir meyvedir. Çilek de aynı erik gibi kolesterolü dengeleyici, tansiyonu dengeleyici özelliği var. Kalp damar rahatsızlığı olan bireylere özellikle öneriyoruz. Erikte ise C vitamini, kolesterolü ve tansiyonu dengeleyici özelliği var. Erikte şöyle bir ilgi çekici özelliği var. Erik vücuda alınan demiri absorbe etmekte. Bizim ülkemizde bir çok insanda demir eksikliği var.