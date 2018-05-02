Tümay Yazıcı, HT Cumartesi'de Foça'yı kaleme aldı.

NİSAN TAM ZAMANI

İzmir'e 70 kilometre uzaklıktaki Foça, üç yandan serin deniz havası alıyor. Ortalama hava sıcaklığı nisanda 21, mayısta 25, haziranda 30 derece. Papatyaların fışkırdığı, otların sofralara tat kattığı nisan ayı Foça'nın en güzel zamanı. Körfezdeki İncir, Orak, Fener ve Hayırsız adalarını gezin. Homeros'un Odysseia destanında denizcileri sesleriyle büyüleyen sirenlerin ikamet ettiği söylenen Siren Kayalıkları, Akdeniz foklarına ev sahipliği yapıyor. Şanslıysanız tekne turu sırasında birini görebilirsiniz.

Foça'da hayat denizin incelikli ruhu hücrelerine işlemiş âşık insanlar üzerinden akıyor. Rafine bir zevkin ürünü mekânlardan içeri girip sahipleriyle sohbet etmeli, engin hayatlarına dalmalısınız.

LACİVERT KOY: BİTEZ!

TÜRKİYE'NİN KEŞFEDİLMEMİŞ SAKLI PLAJLARI!

SARGOZ BALIĞINI TADIN

Sabah otelinizde ya da Kumrucu Şevki'de kahvaltı yaptıktan sonra, Foçalı balıkçıların teknelerini bağladığı Küçük Deniz Limanı'nı ve sürprizli sokakları keşfedin. Balıkçılar sabahın erken saatlerinde avdan dönüyor ve yakaladıklarını limandaki balık restoranlarına satıyor. "Buradaki restoranlarda bayat balık yiyemezsiniz." diyor Deniz Restaurant'ın sahibi Fatih Güler. "Balık hep günlük olur; ağdan çıkanlar direkt sofraya..."

Fatih Bey Foça'nın levrek ve barbununu, mevsiminde sargozu tavsiye ediyor: "Sargozun zamanı nisanda başlıyor. Pek bilinmez ama tadı çok lezizdir." Nisanda tadına bakılacak diğer bir balık da gopez (diğer adıyla küpes). Yağda kızartıldıktan sonra üzerine sarmısaklı yoğurt ve kızgın tereyağı dökülerek servis ediliyor.

ÇEŞME, ALAÇATI GEZİ REHBERİ

GURMELERE LAYIK

Foça Kalesi’nin tepesinden denize bakan Bülbül Yuvası adlı otelin sahibi Selma Bülbül de gönlünü Foça’ya kaptıranlardan. Burayı eşinin işi dolayısıyla keşfetmiş, İstanbul’a üç ayda bir gidiyor artık. Konuklarına konforlu konaklama sağlarken, onlarında birer Foça âşığı olması için yöredeki güzellikleri önlerine seriyor. Kahvaltıda yöresel otlar ve ev yapımı reçeller var sofrada. Otlar zeytinyağlı olarak ya da üstüne yumurta kırılarak servis ediliyor. Otel, mehtaplı gecelerde şarap ile yerli ve yabancı peynirlerin ikram edildiği tekne turları düzenliyor.

MARMARA ADASI VE AVŞA GEZİ REHBERİ

SIRADIŞI BİR ÇAYEVİ

Şen Çay Evi’nde mutlaka Türk kahvesi için. Küçük Deniz Limanı’na uzanan bir sokaktaki çay evinin eşine az rastlanır: Klasik rock parçaları çalınıyor, duvarlarda Avni Arbaş, Che Guevara, Aziz Nesin fotoğrafları, karikatürist Semih Poroy imzalı çizimler asılı. Ama Foça’da dibek kahvesinin asıl piri Kozbeyli Köyü’ndeki Şakir Yalavaç. Köy, kent merkezine 15-20 dakika uzaklıkta. Şakir Bey, odun ateşinde kavurduğu kahve çekirdeklerini yıllanmış dibek taşında demir tokmakla döverek öğütüyor, sonra elekten geçiriyor, kahveyi bakır cezvede pişiriyor.

DENİZSİZ KIYI KASABASI: DALYAN!

ULAŞIM

İzmir'den Foça'ya otogardan kalkan otobüslerle ya da araç kiralayarak gidebilirsiniz. Bunun yanı sıra İzmir'e giden otobüs firmaları ve havayolu şirketleriyle de ulaşabilirsiniz.

LEZİZ GÖZLEMELER

İzmir’den Foça’ya giderken Yeni Bağarası’nda, ana yoldan birkaç kilometre içerideki Emine Bacı’nın Yeri’nde leziz gözlemeleri tadın. Emine Teyze, unu kendi yetiştirdiği buğdaydan sağlıyor. Onlarca çeşit otu, mantar ve peynirle harmanlıyor.