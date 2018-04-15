Baharda gişeler ne durumda

Bir yandan eylülden bu yana haftada ortalama 5 yeni filmin girmesiyle oluşan ‘film yorgunluğu’, diğer yandan havaların ısınmasıyla insanların açık alanlarda zaman geçirme isteği...

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, bu durum bahar aylarında gösterime giren filmlerin gişesini ne ölçüde etkiledi? Bahar aylarınında bu iki durumdan etkilenmeyen 2 film, ‘Güzel havalarda sinemaya gidilmez’ önyargısına meydan okudu. Biri ‘Ailecek Şaşkınız’, diğeriyse ‘Bizim Köyün Şarkısı’. İlki yani Murat Cemcir’le Ahmet Kural’ın filmi, gösteriminin 6 haftasında da liderliğini korurken, bugüne kadar 3 milyon 413 bin kişiye ulaşmayı başardı.

‘Güldüy Güldüy’ ekibinin filmi olan ‘Bizim Köyün Şarkısı’nın izleyici sayısıysa iki haftada 423 bin 663 kişiye ulaştı. Burak Özçivit ile Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı ‘Can Feda’ için 1 haftada sadece 170 bin 796 bilet satılırken, martta gösterime girenler arasında en çok izlenen yabancı film ‘Başlat Ready Player One’ oldu. Bilimkurgu türündeki filmi 2 haftada 150 bin 874 kişi izledi.