Fransa’nın simgelerinden, başkent Paris’teki Eyfel Kulesi çevresinde toplananlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Avrupa’da ısınan havalar giderek baharın ışıltısını hissettirirken yeşillerin ve çiçeklerin artmasında da etkili oldu.

Güzel havayı fırsat bilen Parisliler, kış yorgunluğunu güneş altında enerji toplayarak attı.

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