Tarihinde hiç bu kadar yüksek fiyattan alıcı bulmayan muz, haliyle üreticisinin yüzünü güldürdü. Buna bir de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gitmesine bağlı olarak kalite artışı da eklenince üreticinin memnuniyeti ikiye katlandı. Muz hasadının sonlarına gelen Gazipaşa Zeytinada Mahallesi muz üreticilerinden İsmet Çabuk eşi ve yakınlarıyla birlikte hasat yaptı.
Yaklaşık 40 yıldır ailece muz ürettiklerini belirten Çabuk, "Bu sene yüzümüz güldü. Her yıl 2 liradan yukarıya muz satamazdık. Bu yıl 4 lira 5 liraya kadar bahçede muz sattık. Hasadımız çok güzel, meyvelerimiz de gördüğünüz gibi çok güzel. Cenab-ı Allah bu sene yüzümüze güldü" dedi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, eşi İsmet Çabuk'un en büyük destekçisi olan Ayşe Çabuk ise zor koşullarda doğal muz ürettikleri belirterek, "Görüyorsunuz sırtımızda muz dalı çekiyoruz ama bu yıl emeğimizin karşılığını çok şükür aldık. Özellikle annelerden çocuklarına doğal ve organik Gazipaşa muzunu yedirmelerini rica ediyorum" diye konuştu.
Üretici Eyüp Çabuk ise 20 yıldır babadan kalma muz üretimi yapığını ve bu fiyatları ilk kez gördüğünü söyledi. Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayı nedeniyle bu yıl muz rekoltesinde kısmi düşüş yaşandığını vurgulayan Çabuk, "Bu rekolte düşüklüğünü çok şükür fiyatla kapattık. Gazipaşa'da muz 1950'lerden bu yana üretiliyor. Biz atadan kalma mesleğimizi yapıyoruz. Bu fiyatlara muz satıldığını hiç duymadık, görmedik. Bu durum herkesi memnun etti" şeklinde konuştu.
Kestikleri muzları omuzlarında bir alana toplayan ve daha sonra kamyonete yükleyen Çabuk ailesi, muzları paketlenmek ve depolanmak üzere muz sarartma tesisine gönderdi.
Tamamen doğal ortamda yetişen muzları yıkadıktan sonra paketleyerek sarartma depolarına alan muz üreticisi ve soğuk hava deposu sahibi Eşref Çağlar ise muz fiyatını pahalı bulanlara sitem etti. Gazipaşa'nın doğal ve organik muzunun çok zorlu şartlarda üretildiğini belirten Çağlık, "Bu yıl muz birinci kalite. Biraz tonajda düşüklük var ama fiyat gayet iyi. Bahçede 5 liraya kadar muz satılıyor. Tabi tüketici biraz pahalı buluyor ama pahalı değil. Tüketici muzun nasıl üretildiğini bilmiyor. Biz keçi gübresi ve su ile doğal üretim yapıyoruz" dedi.
Gazipaşa'ya bağlı Muzkent, Zeytinada, Beyrebucak, Güney, Yakacık, Macar ve Koru mahallelerinde yaklaşık 14 bin dekar alanda muz üretimi yapılıyor.
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