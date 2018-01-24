Bahçeli:"(Zeytin Dalı Harekatı) Teröristler ihanetlerinin bedelini ağır şekilde öderken; her dağın yamacı, taşın altı kirden pastan arındırılmaktadır. Afrin'in huzura kavuşacağı günler sayılı ve yakındır. Sahadaki mıntıka temizliği kahramanca sürdürülmektedir. İçimizdeki YPG'lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızılelma'nın onuruyla manen küle döneceklerdir."

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