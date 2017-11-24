Bahçeli: Bu hunhar terör eylemi vahşettir, vandallıktır, vicdansızlıktır

Bahçeli, Twitter'daki hesabından, Mısır'ın Ariş kentinin batısında bulunan bir camiye düzenlenen terör saldırısında en az 235 insanın hayatını kaybettiğini, 120'ye yakın insanın da yaralandığını aktararak, "Bu hunhar terör eylemi vahşettir, vandallıktır, vicdansızlıktır. Lanetlemek ise insanım diyen herkesin görevidir." değerlendirmesinde bulundu..

AA'nın haberine göre; saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Bahçeli, sosyal medya hesabındaki açıklamaya şöyle devam etti:

"Camiye saldırı ne demektir? Masum canlara kastetmenin nasıl bir bahanesi olabilecektir? Gerçekte camiye yapılan saldırı tüm Müslümanlara yapılmıştır. Cinayetler nereye kadar sürecek, İslam'ın kanı ne zamana kadar akacaktır? Hayatının bir dönemini Mısır'da geçirmiş olan merhum vatan şairimiz Mehmet Akif diyor ki 'Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.' Peki kahramanlar nerede, kahramanlık ne durumdadır? Cevap ise korkutucu ve kaygı vericidir. Taht ve taç kavgalarının esiri olmuş şeyhler, sultanlar, krallar, emirler ne yapıyor, neyle oyalanıyorlar? İnsanlık vicdanı nerededir? Küresel adalet, özgürlük, demokrasi ve insan hakları savunucuları terörizme karşı niye suspus duruyorlar?"

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Şarka bakmaz garbı bilmez, edepten yok payesi, bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi." sözlerini de aktaran Bahçeli, kızarmayan yüzleriyle yaşarmayan gözleriyle Müslümanların ölümünü seyredenlerin iki cihanda da suçlu ve sorumlu olacağını belirtti.

Şair Arif Nihat Asya'nın, "Ebu Leheb öldü diyorlar; Ebu Leheb ölmedi Ya Muhammed! Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor." ifadesiyle on yıllar önce teşhisi koyduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Müslümanlar kan ağlıyor, Müslümanların canından, malından, varlığından geçinen iblis yanaşmaları hıyanetten hıyanete çağ atlıyor. Ne acı değil mi? Camilere saldırılıyor; dinimize operasyon yapılıyor, beyzadeler mışıl mışıl uyuyor, yan gelip keyif sürüyor. Asıl kokuşma, çürüme bu değil mi? Artık bu gecenin, bu zulmetin sonu gelmeli. Artık şafak Türk-İslam alemi için sökmeli. Yoksa yıkım kaçınılmaz, yok oluş kapımızdadır."

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

MHP Lideri Bahçeli Twitter hesabında, Öğretmenler Günü'ne ilişkin paylaşımda da bulundu.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin hepsine uzun, sağlıklı, başarılı ve sorunlarından tamamen arınmış bir ömür diliyorum. Ayrıca Başöğretmen Atatürk'e, tüm şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Cemil Meriç, 'Tefekkür vuzuhla, kurtuluş şuurla başlar' diyordu. Kurtuluşumuzun anahtarı öğretmenlerdir, istikbalin mimarı öğretmenlerdir, milli varlığımızın nesiller boyu devamı da öğretmenlerimize bağlıdır. Allah öğretmenlerimizden razı olsun."