Bahçeli: Bedel ödemekten bahseden Barzani’ye bedeli ödettirecek güçteyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Irak'ın kuzeyindeki referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bedel ödemekten bahseden Barzani’ye bedeli ödettirecek de güçteyiz" dedi. Bahçeli, "25 Eylül referandumu önşartsız tarihin çöplüğüne fırlatılmalıdır. Yoksa Türk milleti ileri fırlamak için tetikte ve teyakkuzda beklemektedir" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

Türklerin Avrupa’ya girmesiyle Şark Meselesi vasat ve varlık bulmuştu. Kısaca Çimpe Kalesi’nin 1356’da alınmasıyla tarihin akışı değişmişti.

Asırlarca sürekli ve sistemli saldırılarla önce Avrupa’dan, ardından da Anadolu’dan çıkarılmamız, deyim yerindeyse sürülmemiz planlanmıştı.

Türklerin mevcudiyeti her zaman rahatsızlık uyandırmış, tarihi hesaplar her fırsatta tedavüle sokulmuş, amansız düşmanlıklar sahnelenmişti.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 16, 2017

Vatanımızı paylaşmak, tarihsel çıkarlarımızı paylamak, varlığımızı dağıtmak için durmadan oyunlar oynandı, aslan kediye boğdurulmak istendi.

Barzani’nin 25 Eylül referandum komplosu, bir yönüyle dalga dalga büyüyüp süregelen Türk düşmanlığının bu zamandaki yankı ve yansımasıdır.

Kerkük oldubittiye getirilip peşmergenin hâkimiyetine girerse, dahası güney sınırlarımız boyunca Kürdistan kurulursa Türkiye felç olacaktır.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 16, 2017

Kerkük Lord planlarına kurban verilirse, Musul, Telafer, Tuzhurmatu; ezcümle Türkmeneli tasfiye ve telef olursa Anadolu’ya ateş yağacaktır.

Yedi koldan, yirmi dört boydan geldik Orta Asya’dan. Tıpkı yayından fırlayan ok, çakan yıldırım, huduttan hududa atılan mızrak gibi.

"BEDEL ÖDEMEKTEN BAHSEDEN BARZANİ'YE BEDELİ ÖDETTİRECEK GÜÇTEYİZ"

Kerkük Türk’tür diyoruz. Hamaset yapmıyoruz. Şaka hiç yapmıyoruz. Bedel ödemekten bahseden Barzani’ye bedeli ödettirecek de güçteyiz.

25 Eylül referandum komplosunun ertelenmesi değil, tamamen ilga edilmesi hayat mezat meselesidir. Aksini düşünmek felakete hizmettir.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 16, 2017

Referandumdan vazgeçilmesi şartıyla Barzani’ye Kerkük’ü bağışlamayı düşünenlere Türk’ün yenilmez iradesini, geçilmez imanını hatırlatırım.

Bugün Kerkük’ü peşkeş çekmeyi amaçlayanlar, yarın Diyarbakır’a, Hakkâri’ye, Şırnak’a gözlerini dikeceklerdir. Bu kaçınılmaz bir gerçektir.

ABD ve İngiltere öncelikle kendi işine bakmalı,haksız,hukuksuz ve hadsiz politik tasavvur ve tavırlarından acilen ve derhal geri dönmelidir.

Bölgemizde fitneye mihmandarlık yapan ABD, gelecekte kendi eyaletlerinde baş gösterebilecek bağımsızlık arayışına ne diyecektir?

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/909060167047794689

Veya İngiltere’nin atadığı valilerce yönetilen Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda gibi ülkeler yeter derse neler olacağını düşünen var mıdır?

25 Eylül referandumu önşartsız tarihin çöplüğüne fırlatılmalıdır.Yoksa Türk milleti ileri fırlamak için tetikte ve teyakkuzda beklemektedir.

Irak Temsilciler Meclisi’nin 12 Eylül’de almış olduğu referandumun yasa dışı olduğuna dair kararı ise hayırlı ve olumludur.

Kerkük menem, men Türk’üm. Gök Bayrak şerefimiz, şerefin muhafazası ölüm kalım sebebidir. Diri diri gömemeyecekler, sıra sıra yok olacaklar.

Musul'da Zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beg Teginliler, yiğit yatağı Atabegler, dokuz başlı tuğlar Türk'ün adını âlemlere duyurdu.

Biz Türk’e, Türkmen’e bakınca mezhep görmeyiz, göremeyiz, görmemeliyiz. Ne Şii ne Sünni, Türk’ün birdir ahlakı, vicdanı, töresi.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 16, 2017

Irak’ın toprak bütünlüğü bozulamayacaktır. Türk devletinin kırmızı çizgileri örtbas edilemeyecektir. Irak Türkmenleri yok sayılamayacaktır.

Niyet sahiplerini uyarıyorum, gayri meşru referandum yapılırsa bölgesel ve küresel fay hatları kırılacak,azdan az,çoktan ise çok gidecektir.

Ama unutulmasın ki, Kerkük’ün Türklük ruhu gasp edilemeyecek, Türklükle özdeşleşen adını hiçbir alçak emel silemeyecektir.

Tarihi Türkmen yurtlarının statüsünü değiştirmek maksadıyla açık veya örtülü hiçbir pazarlık, arayış, çaba, proje kabul edilemeyecektir.

“Gavim gardaş neredesin” diyor Kerkük? Biz de; “buradayız, yeri ve zamanı gelirse koşa koşa yanınızda oluruz gardaş” diyoruz.

devlet bahçeli

barzani

irak

Kerkük