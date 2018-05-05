Bahçeli'den Perinçek ve Akşener'e sert sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli'nin "100 bin imza verenlerde FETÖ incelemesi yapılsın" açıklamasına Çin'den yanıt vermişti. "Bahçeli milleti fişleyemez, millet Bahçeli'yi fişlemiştir" diyen Perinçek, "15 Temmuz gecesi Bahçeli hangi delikte, hangi kuytu köşelerde saklanıyordu önce onu açıklasın" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli bu ifadelere Twitter'dan cevap verdi. İşte o açıklamalar:

''Bir ülkücü katili, siyasi iffetini kaybetmiş orak çekiç sevdalısı bir husumet kaynağı, 15 Temmuz gecesi nerede olduğumu sormuş. Milleti fişlediğimi söylemiş. İsmini anmaktan imtina ettiğim bu yabancı beslemesi, Beka Vadisi’nde sanıyorum aklını kaybetmiş,ruhunu da teslim etmiştir.''

''15 Temmuz gecesi nerede olduğumu millet biliyor, tarih biliyor, maşeri vicdan biliyor, vatan biliyor, bayrak biliyor, ecdat biliyor, devlet biliyor; sen bilsen ne yazar bilmesen ne çıkar. Emin ol ki, senin olmadığın her yerdeyim. Senin olduğun yerde de zaten yokum.

Şahsım ve partim 15 Temmuz’da Türk ve Türkiye düşmanlarının tam karşısında bozkurt gibi duruş gösterirken, bunu sorgulamaya cüret eden, dedikoduyla, yalan ve dolanla piyasa değerini arttırmaya gayret eden müfteri ve alçağa millet hak ettiği muameleyi mutlaka yapacaktır.''



AKŞENER'E YÖNELİK SERT SORULAR

''Mazisi yedi ayı bulmamış icazetli bir parti ihtiyacı yok iken 100 bin imza toplamanın peşine niye düşer? Bu akıl nereden verilmiştir? Pensilvanya’nın bir tembih ve teşviki söz konusu mudur? Sorduğum soru buydu. Rahatsız olanlar, rehaveti bozulanlar ise siyasi faillerdir.

CHP’nin 15 kiralık milletvekilinin takviyesiyle grup kuran bir sözde parti, doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına kanunen sahip olmasına rağmen, hangi destek vaadiyle kısa süre içinde imza toplamaya kalkışmıştır? Sorduğum bir diğer soru da budur.

Bir hanım olması sebebiyle İP’in başındaki şahsiyete karşı bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık onuruna hürmetimden dolayıdır. Ancak, haddini hududunu bilmesi, adap ve edebini takınması hususunda da kendisini açıkça ikaz etmek isterim.''

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 5, 2018

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 5, 2018

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 5, 2018

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