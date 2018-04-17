MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısına CHP'den jet yanıt geldi. Habertürk TV'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hodri meydan" dedi. Tezcan, şöyle konuştu:

"ERKEN SEÇİME HAZIRIZ"

Türkiye çok ciddi bir sıkışmışlık içinde. Hem ekonomik hem toplumsal barış hem adalet anlamında bu sorunların tek sorumlusu tek adam rejimi. Göndermenin yolu da sandık. Erken seçime her zaman hazırız. Hodri meydan diyoruz. Bir hükümet sözcüsü var, bir AK Parti sözcüsü var, bir de tek adam koalisyonu sözcüsü var. Tek adam koalisyonu sözcüsü çağrıyı yaptı. Hükümet sözcüsü, 'Yetkili kurullarımız değerlendirecek' dedi. Tek adam koalisyonu sözcüsü erken seçim çağrısı yaptı. Biz hodri meydan diyoruz. Milletimize de güveniyoruz. Bu tek adam koalisyonunun büyük ortağı Erdoğan ve partisinin sözcüsü ne diyor bekliyoruz. Yetkili kurulları görüşsünler bakalım. Kanaatleri neymiş bakalım. Biz hodri meydan diyoruz.

"TEK ÇÖZÜM SANDIK"

Hem dış politika hem içeride iflas etti. Tek adam rejimi ile Türkiye açmaza girdi. Dolar euro aldı başını gitti. Türkiye hem içeride hem dışarıda yalnızlaşan, otoriterleşen sürece girdi. Tek bir çözüm var o da sandık.

"TARİH KONUŞULUR"

26 Ağustos 2018 tarihi konuşulur. Bir hafta önce de sonra da olur. ama sandık Çağrısına biz evet diyoruz. Millet çözecektir. Bu konuda bir tereddütümüz yok. Bugüne kadar ülkeyi tek adam koalisyonu ile taşıyanlar bu kararı istişare ettiler mi bilmiyoruz. Merakla koalisyonun büyük aktörü Erdoğan'ın ne diyeceğini merak ediyoruz.

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