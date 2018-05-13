MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'in, "Son Hüzün" isimli şiiri şarkı oldu.

Çeliker'in şiiri, sanatçı Ahmet Şafak tarafından bestelenerek, ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi'nde seslendirildi.

AA'nın haberine göre; Çeliker'in "Son Hüzün" adlı şarkısı, Şafak'ın ekim ayında çıkacak albümünde de yer alacak.

Bu arada Çeliker'in daha önce 16 Nisan referandumu ve Kerkük için yazdığı şiirler de bestelenmişti. Çeliker'in Kerkük'ü anlattığı şiiri marş-ağıt formatında bestelenmiş ve Atilla Yılmaz tarafından seslendirilmişti. Bu parça da ilk defa MHP'nin Kerkük buluşmasında Ankara Spor Salonu'nda dinletilmişti.

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