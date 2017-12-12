MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli belediye başkanlarıyla bir araya geldiği Antalya dönüşünde aralarında Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlamış, ittifak önerisi ile ilgili olarak, "Anayasa değişikliği sonrası evet-hayır şeklinde bloklaşma oldu. Önümüzdeki seçimlerde böyle olacaksa yasal zemine bağlanması lazım. CHP, HDP ve İP bir araya gelip ittifak oluşturacaksa bu ittifakı resmi yapsınlar. Diğer partiler de ittifak zemini bulsun. Ama sır nedir? Eğer bir ittifakta uzlaşma sağlanırsa bu milletvekilliğinden çıkar, cumhur ittifakı olarak cumhurbaşkanlığı seçimine de sirayet edebilir." demişti.

Bahçeli, "Bize intikal eden bir şey yok. Bu ittifak nasıl yapılacaksa hazırlayıp gelmeleri lazım. Onların da sırrı varsa onu da görelim." açıklamasında bulunmuştu.

BAHÇELİ: TAK TAKLARIN TOPLAMI İTTİFAKIN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYACAK

"Ortak liste olur mu?" sorusuna ise Bahçeli, "MHP, ‘Ben ittifak yapıyorum, siyasi kimliğimi de koruyorum, 600 milletvekili adayını da ittifaka sunuyorum’. O zaman 600 aday çıkacak. (Yerel seçimde) Belediye başkanına oy veren kişiler büyük çoğunlukla o partinin meclis üyelerine de veriyor. Tak tak. Bunda da öyle. Gelecek E partisine tak, cumhura tak vuracak. İki tak takı öbürü de yapacak. Tak takların toplamı ittifakın gücünü ortaya koyacak." yanıtını vermişti.

BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİNE AK PARTİ'DEN YORUM

Bahçeli'nin basına yansıyan açıklamalarının ardından AK Parti'den seçim ittifakı konusunda bugün TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'tan bir açıklama geldi.

Şentop, "Devlet Bahçeli'nin önerisini nasıl buldunuz, uygulanabilir mi?" sorusunu cevaplarken, "Olabilir, Sayın Bahçeli'nin daha önceki açıklamalarına da baktım. Bunlar olabilir, dünyada örnekleri olan şeyler bazı ülkelerde var, bazılarında yok. Bizde yasaklama var, onu kaldırdığımız takdirde zaten bu mümkün hale gelebilir." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ŞENTOP: TEKNİK DETAYLAR, DÜŞÜNMEK LAZIM

Bir gazetecinin, "İki mühürden bahsediliyor. 'Tak tak' diye ifade ediliyor." sözlerine Şentop, "O teknik detaylar tabi, o konuları biraz düşünmek lazım. Bunu bir fikir olarak düşünmek lazım. Uygulama kolaylığı sağlayacak teknik detaylar bulunabilir, onlar zor değil." karşılığını verdi.

YALÇIN: "CUMHUR İTTİFAKI MIKNATIS GİBİ KENDİSİNE ÇEKEBİLECEKTİR"

Bugün seçim ittifakı konusunda son açıklama ise TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan geldi.

Yalçın, "MHP cumhur ittifakını, cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminden esinlenerek ve bu sisteme atfen düşünmüş olup Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de etkilemesini öngörmektedir. Bu nedenle, cumhur ittifakı, halkın kahir ekseriyetinin temayülünü bir mıknatıs gibi kendisine çekebilecektir. İttifak, güven ve umut vermekle kalmayacak güçler dengesinin teşekkülünü de açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51 olan halk desteğinin, oyunun böyle bir ittifak sayesinde çok daha yüksek oranlara çıkması mümkün olacaktır." dedi.

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