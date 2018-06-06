MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerine yönelik kampanyasında sahaya iniyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Bahçeli, bugün Sivas’ta gerçekleştirilecek bölge istişare toplantısına katılacak. Toplantıya Tokat, Amasya, Yozgat, Kayseri ve Adıyaman teşkilatlarının temsilcileri de katılacak. Ramazan ayı boyunca kapalı salon toplantılarını tercih eden, mitinglerini seçimden önceki son haftaya bırakan Bahçeli, yarın da Kayseri’de bölge istişare toplantısına katılacak. Bu toplantıya Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir teşkilat temsilcileri de gelecek.

Bahçeli’nin diğer programları da şöyle:

- 8 Haziran Konya merkezli bölge istişare toplantısı: Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar.

- 9 Haziran Bursa merkezli bölge istişare toplantısı: Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir.

- 10 Haziran İzmir merkezli bölge istişare toplantısı: İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla.

‘DEMOKRASİ ŞÖLENİDİR’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bölge istişare toplantılarının, “24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?” başlığı altında gerçekleştirileceğini belirtti. 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeleri ve izlenen politikanın gerekçelerini yineleyen Yalçın, “Bu vesileyle bölgesel toplantılarda bir araya gelecek arkadaşlarımız, doğumu yaklaşan yeni istiklal güneşinin muştucusu ve kutlayıcısı olarak kol kola girecekler, omuz omuza geleceklerdir. Artık dişlileri kırılmış, çarkı işlemeyen eski idare tarzının yerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin almasıyla Cumhuriyet rejiminin de bütün kurumlarıyla yeniden hayatiyet kazanacağı gerçeğinin altı, bu toplantılarda kalın çizgilerle çizilecektir. Partimiz için demokrasi şölenidir” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER